"جريت وول" الصينية تستحوذ على مصنع "جنرال موتورز" بالهند

كتب: باسل الحلواني
استحوذت شركة جريت وول الصينية، على مصنع جنرال موتورز في ولاية "ماهاراشترا" بغرب الهند، في إطار خطة الشركة الصينية لبناء السيارات للمرة الأولى في الهند.
وتعد جريت وول أحد أكبر بائعي سيارات الدفع الرباعيفي الصين، ومن المتوقع أن تدفع ما بين ٢٥٠ مليون دولار و٣٠٠ مليون دولار لشراء المصنع.
ومن المنتظر أن توفر الصفقة دفعة قوية لخطط جريت وول لبناءوبيع السيارات في الهند ومن المرجح أن تؤدي إلى خروج جنرال موتورز من صناعة السيارات في البلاد.
و تحاول شركات صناعة السيارات الصينية أن تسرع خططها لتصنيع سيارات في الهند لمكافحة تباطؤ المبيعات في سوقها المحلية الصين وشجعها النجاح المبدئي لشركة سايك موتور المنافسة في الهند.
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