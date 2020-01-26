"أوتو جميل" تفتتح أولى فروع "أوتو ستور" بالأسكندرية

كتب: باسل الحلواني

افتتحت مجموعة أوتوجميل بمصر، أولى فروعها لسلسلة "أوتو ستور"، بالإسكندرية، لبيع وتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة، على مساحة إجمالية تزيد عن 1500 متر مربع، بحضور حسن العلمى، مدير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة عبد اللطيف جميل، والمهندس طارق عبد اللطيف، المدير الأقليمى للمجموعة، وعلى حسن، مدير عام قطاع أوتو ستور، ودينا كمال، مدير قطاع العلاقات العامة والاتصالات

للمجموعة، وريهام حسانين، نائب مدير عام قطاع النقل الثقيل.

أكد طارق عبد اللطيف، المدير الأقليمى للمجموعة، أن أوتوستور بداية فلسفة تنتهجها المجموعة فى السوق المحلية، وهى الخطوة التى تضم بيع السيارات الجديدة والمستعملة وتوفير التمويل تحت مظلة واحدة.

أضاف أن أوتو ستور تعمل على خدمة أكبر قدر من العملاء

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من خلال توفير السيارات الجديدة أو المستعملة لعلامات تجارية متعددة، التى يفضلها المستهلكين حسب قدراتهم الشرائية، مع تعزيز ذلك بتوفير تمويلات من خلال شركة المباشر التى تعتبر ذراع المجموعة التمويلى، أو شركات التمويل الأخرى والبنوك.

وصرح "عبد اللطيف"، بأن تعددية العلامات والماركات الجديدة والمستعملة التى توفرها أوتوستور تعمل على توفير أكبر قدر من المرونة، لتوفير طرازات تتناسب مع قدرات المستهلكين الشرائية، سواءً المنخفضة منها أو المرتفعة بخلاف الخدمات التأمينة على السيارات التى توفرها شركة لايف.