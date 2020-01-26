كتب: باسل الحلواني
افتتحت مجموعة أوتوجميل بمصر، أولى فروعها لسلسلة "أوتو ستور"، بالإسكندرية، لبيع وتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة، على مساحة إجمالية تزيد عن 1500 متر مربع، بحضور حسن العلمى، مدير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة عبد اللطيف جميل، والمهندس طارق عبد اللطيف، المدير الأقليمى للمجموعة، وعلى حسن، مدير عام قطاع أوتو ستور، ودينا كمال، مدير قطاع العلاقات العامة والاتصالاتللمجموعة، وريهام حسانين، نائب مدير عام قطاع النقل الثقيل.
أكد طارق عبد اللطيف، المدير الأقليمى للمجموعة، أن أوتوستور بداية فلسفة تنتهجها المجموعة فى السوق المحلية، وهى الخطوة التى تضم بيع السيارات الجديدة والمستعملة وتوفير التمويل تحت مظلة واحدة.
أضاف أن أوتو ستور تعمل على خدمة أكبر قدر من العملاء
وصرح "عبد اللطيف"، بأن تعددية العلامات والماركات الجديدة والمستعملة التى توفرها أوتوستور تعمل على توفير أكبر قدر من المرونة، لتوفير طرازات تتناسب مع قدرات المستهلكين الشرائية، سواءً المنخفضة منها أو المرتفعة بخلاف الخدمات التأمينة على السيارات التى توفرها شركة لايف.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوتو جميل" تفتتح أولى فروع "أوتو ستور" بالأسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.