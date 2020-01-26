الفارق بينهما 10 آلاف جنيه.. تراجع أسعار بيجو 301 يشعل المنافسة مع فيات تيبو

يأتي إعلان شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، عن تخفيضات جديدة تصل إلى 30 ألف جنيه، على أسعار جميع موديلاتها المتوفرة في السوق المحلية، ليشعل المنافسة بين سيارة بيجو الفرنسية الشهيرة 301، والسيارة الإيطالية المجمعة بتركيا فيات تيبو، بعد وصول الفارق بين الفئة الأولى لكلاهما إلى 10 آلاف جنيه.

"سيارات الوفد"، تقدِّم في السطور التالية مقارنة شاملة من حيث الأسعار والمواصفات بين "فيات تيبو"، و"بيجو 301"، لمساعدة المقبلين على الشراء على اتخاذ القرار المناسب.

بيجو301

تتمتع السيارة بيجو 301 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يُولد قوة حصانية تُقدر بـ 115 حصانًا وذلك عند وصول عدد دورات المحرك إلى 6050 دورة في الدقيقة، كما يُمكن لمحرط السيارة توُليد عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر وذلك عند وصول عدد دورات المحرك إلى 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي قادر على الوصول بالسيارة من الثبات وحتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 12.1 ثانية.

أما أبعاد السيارة، فجاءت كالتالي الطول (مللي متر) 4445، العرض (ملليمتر) 1748، الارتفاع (ملليمتر) 1466 قاعدة العجلات (ملليمتر) 2652، أما سعة صندوق السيارة فتبلغ 506 لترات وتحتوي السيارة على أربعة وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام قفل الباب أوتوماتيكي، وإنذار لمنع السرقة، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًّا EBD، ومساعد الفرامل BA، ومانع إدارة بدون المفتاح الأصلي، ونظام المساعدة على تسلق التلال،

وحساس ركن، وتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ومشد حزام الأمان، وكاميرا خلفية، والتحكم في ثبات المركبة (VSC)، وعرض مراقبة ضغط الإطارات.وتحتوي سيارة بيجو 301 على العديد من التجهيزات والكماليات مثل: تكييف هواء، وباور ستيرينج، ونظام إغلاق مركزي، و4 زجاجات كهربائية، ومفتاح ريموت، وراديو cd مزود بمدخل AUX ومدخل USB، ومرايات كهرباء، ومصابيح ضباب، وبلوتوث، ومثبت سرعة، وحساس ركن خلفى، وعجلة قيادة مكسية بالجلد، ووحدة رفع للزجاج.وشهدت السيارة أول أمس تخفيضات جديدة، لتصبح أسعار فئاتها الـ 3 كالتالي:- انخفاض Access من 229990 إلى 199990 جنيهًا- انخفاض Active من 239990 إلى 231990 جنيهًا- انخفاض Allure من 269990 إلى 259990 جنيهًا.



فيات تيبو

تقدم السيارة الإيطالية المجمعة بمصانع الشركة بتركيا، إلى الأسواق المحلية بنسختين من المحركات الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانًا، وناقل الحركة من 6 سرعات.

المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات. وتتسارع فيات تيبو من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كيلومترًا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3

لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.وتقف نسخ "تيبو" على عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) 520 لترًا. وتتوفر تيبو بوسائل أمان قياسية أهمّها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية. وتشتمل مقصورة تيبو بفئتها الأعلى تجهيزًا على أنظمة ترفيه أبرزها مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل AUX- USB، عجلة قيادة متعددة المهام يمكن التحكم من خلالها في بعض وظائف السيارة، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيًّا - بلوتوث، خاصية التحكم في المرايات الجانبية وطيها كهربائيًا، كاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة، مثبت للسرعة. تتوفر فيات تيبو 2020 بـ6فئات اثنتين منها تعمل بناقل حركة يدوي، ونسختين بناقل حركة أوتوماتيك، ونسختين من التجهيزات لفئة الهاتشباك.ووفقًا لأحدث قائمة سعرية معلنة من وكيل السيارة في مصر، بعد التطبيق الرسمي لتخفيض الجمارك بحسب اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية، مطلع يناير الجاري، فإن أسعار فيات تيبو كانت كالتالي:- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 214900 جنيه.- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.- فيات تيبو أوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.- فيات تيبو أوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه - فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه، وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.