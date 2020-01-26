تعرف على أهم مميزات شراء سيارة من وكالات هيونداي في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركات الناغي والمجدوعي والوعلان هم الوكلاء الرسميين لسيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها، وهو ما يتيح لعملاء قدر كبير من المميزات والضمانات التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الراحة والسلاسة مع ملاك سياراتها، لذا نتعرف اليوم على أهم مميزات شراء سيارة من وكالات هيونداي المختلفة بالمملكة.

يعد أول ما يميز وكلاء هيونداي هو انتشار فروع الصيانة والخدمة السريعة الخاصة بها في أماكن ومدن مختلفة، حيث أن فروع مراكز الخدمة تتواجد في جدة ومكة والرياض وحائل والخرج، إضافة لمدن أخرى عديدة بالمملكة.

كما تقدم هيونداي لعملائها برنامج مميز باسم ما قبل الخدمة، والذي يعد برنامج خدمة صيانة أولية، حيث يقوم أحد أعضاء فريق خدمة هيونداي بزيارة العميل في مكانه وإصلاح العطل وذلك لضمان سلامة تشغيل السيارة مع تعريف العميل بأهم إجراءات الصيانة الذاتية وإجراءات الطوارئ التي يمكن أن تفيه من التعرض لأي أضرار يمكن تجنبها لنشر ثقافة القيادة الآمنة مع تغيير القطع المستهلكة مجاناً.

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أما خدمة من المنزل إلى المنزل، فهي تسمح لعملاء وكلاء هيونداي الثلاثة بالحصول على فريق خدمة يقم زيارة منزلية لأخذ السيارة وإصلاح أية أضرار أو أعطال تعاني منها، ثم إرجاعها لمنزل العميل بعد الانتهاء، حيث يمكن حجز هذه الخدمة عبر الإنترنت أو الهاتف وذلك بتكلفة تتحدد بناء على الطراز والعطل.

إضافة لذلك، تقدم هيونداي لعملائها خدمة المساعدة على الطريق لمدة عام مجاناً مع مختلف طرازاتها، والتي تشمل خدمات تبديل الإطارات والتزود بالوقود وسحب السيارة وطلب تاكسي أو المساعدة بفتح باب السيارة بحالة وجود مشكلة ما، إضافة إلى خدمة رد تكاليف استئجار سيارة بديلة في حالة العطل وخدمة رد تكاليف استئجار سيارة بديلة في حالة الحادث.

هذا وتقدم هيونداي أيضاً لمختلف عملائها ضمان طويل الأمد لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم، وهو ما يعد مدة ومسافة أطول من الضمانات المتوفرة من عدة وكالات أخرى على السيارات المختلفة، إضافة لذلك، خلال فترة الضمان، يحصل العميل على ضمان 12 شهر أو 20,000 كم على مختلف قطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها في سيارته.