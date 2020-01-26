ارتفاع أعداد متابعي بطولة العالم للفورمولا 1

كتب: باسل الحلواني
أعلنت إدارة بطولة العالم للفورمولا 1، عن ارتفاعاً كبيراً في أرقام متابعي البطولة في موسم 2019، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبلغت الزيادة في عدد متاعبيالبطولة إلى 228%، مقارنةً مع عام 2018، وذلك نتيجة لبث البطولة على إحدى القنوات المفتوحة مجاناً، وكذلك في ظل الشعبية المتزايدة المتزايدة لرياضة المحركات في المنطقة.
وكشفت إدارة الفورمولا 1 أن المجموع الإجمالي للمتابعين عبر شاشات التلفزيون وصل إلى 1.922 مليار متابع، وهو الرقم الأعلى منذ 2012، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يشهد تحسناً في أعداد المتابعين.
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