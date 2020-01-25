تعرف على كيفية الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

كتب: باسل الحلواني

تحتاج بطارية السيارة في فصل الشتاء لعناية خاصة، للحد من أعطالها، في ظل تأثرها بالرودة والصقيع بشكل كبير.

وينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان.

كذلك يجب إزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بواسطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماشية جافة.

وفي الخطوة التالية يتم وضع

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بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، وذلك تبعا لتعليمات الشركة المنتجة، في حين يمكن مسح جسم البطارية بقطعة قماشية مبللة.

كما يجب على قائد المركبة قبل بدء تشغيل السيارة إغلاق جميع التجهيزات، التي تستهلك التيار بشكل غير ضروري، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث حوالي 400 وات لمضخة الوقود

وفوهات الحقن وإدارة المحرك.

وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف من 100 إلى 500 وات، في حين يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 وات. وتكمن المشكلة في أن هذه التجهيزات تستهلك طاقة أكثر مما يمكن للمولد إنتاجه، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية.

وتؤدي زيادة متطلبات الطاقة إلى زيادة استهلاك الوقود أيضا، حيث يتعين على الدينامو توليد المزيد من التيار، فاللحصول على 100 وات من التيار الكهربائي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 01 لتر/100 كلم.