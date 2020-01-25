تعرف على أسعار سيارات جيلي خلال "يناير"

كتب: باسل الحلواني أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة جيلي، شبكة موزعيها، بأحدث قائمة سعرية خاصة بطرازات العلامة الصينية في السوق المصرية. في السوق المصرية. ووفقاً للقائمة السعرية، فإن أسعار جيلي إمجراند 7 FACELIFT، موديل 2019، بلغت 189 ألف جنيه، بينما تتوافر إمجراند X7، موديل 2019 بـ279 ألف جنيه، وموديل 2020 بـ309 آلاف جنيه، فيما بلغت الأسعار الرسمية لجيلي إمبريال موديل 2019 بـ276.900 جنيه. 189 ألف جنيه، بينما تتوافر إمجراند X7، موديل 2019 بـ279 ألف جنيه، وموديل 2020 بـ309 آلاف جنيه، فيما بلغت الأسعار الرسمية لجيلي إمبريال موديل 2019 بـ276.900 جنيه.

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