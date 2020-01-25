ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"مازدا 3"

كتب: باسل الحلواني أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة مازدا اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات مازدا 3 في السوق المحلية. في السوق المحلية. وتضمنت القائمة أسعار جميع فئات مازدا 3، موديلات 2019، و2020، حيث Advertisements يتم طرح السيارة مازدا 3 FACELIFT "سيدان" بـ6 فئات من التجهيزات، بالإضافة إلى طرح نسخة "هاتشباك" بـ4فئات من التجهيزات. يتم طرح السيارة مازدا 3 FACELIFT "سيدان" بـ6 فئات من التجهيزات، بالإضافة إلى طرح نسخة "هاتشباك" بـ4فئات من التجهيزات. وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الكاملة لـ"مازدا 3 في مصر":

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