كتب: باسل الحلواني
كشف تقرير صادر عن أحد المواقع الأسبانية، عن السيارة الملاكي الأكثر مبيعاً حول العالم، خلال عام 2019.
ووفقاً للتقرير فإن علامة تويوتا كورولا، استطاعت أن تتصدر قائمة مبيعات السيارات الأكثر مبيعاً خلال 2019، بعدما تمكنت "تويوتا"، من بيع مليون و236.380 سيارة من أيقونتها "كورولا" بمعدل نمو بلغ 4.1% مقارنة بحجم مبيعاتها في 2018، وذلك بفضل عودتهاالقوية إلى أسواق أوروبا.
وكانت شركة تويوتا إيجيبت، قد خفضت أسعار "كورولا" في السوق المصرية، مطلع يناير الجاري، حيث حصلت الفئة الأولى من كورولا، على تخفيض قدره 14 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف.أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قدره 10
وكذلك حصلت الفئة الثالثة على تخفيض بلغ 12 ألف جنيه، ليصبح سعرها 350 ألف جنيه، بدلاً من 362 ألفاً.
فيما بلغ مقدار التخفيض على الفئة الرابعة من كورولا 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لها 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألف جنيه.
وحصلت الفئة الأعلى من كورولا على تخفيض قدره 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الجديد 450 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصولها على لقب السيارة الأكثر مبيعاً حول العالم.. ننشر أسعار تويوتا كورولا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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