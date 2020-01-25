قبل الشراء.. أسهل طريقة لمعرفة تاريخ إنتاج الإطارات

كتب: باسل الحلواني "كيف يمكن معرفة تاريخ إنتاج الكاوتش؟".. سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من المقبلين على شراء إطارات سيارات جديدة، وربما لايعلم البعض كيفية القيام بذلك الأمر، رغم أهميته. رغم أهميته. تقدم "سيارات الوفد"، لقرائها في السطور التالية، أسهل طريقة لمعرفة تاريخ إنتاج الإطارات. بالنظر إلى الرموز المنقوشة على الإطار، Advertisements ستجد أن هناك كلمة DOT، وهي ترمز لمعلومات الإنتاج، وبعدها مكتوب رقم، مكون من 4 أرقام، كما يظهر في الصورة التالية مثل 4202، وهو يعني أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع 42، من عام 2002. ستجد أن هناك كلمة DOT، وهي ترمز لمعلومات الإنتاج، وبعدها مكتوب رقم، مكون من 4 أرقام، كما يظهر في الصورة التالية مثل 4202، وهو يعني أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع 42، من عام 2002.

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