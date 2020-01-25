تعرف على مواصفات النموذج الجديد من "باجيرو"

كتب: باسل الحلواني

حاز الجيل الجديد من سيارات باجيرو، على إعجاب العديد من عشاق السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة، خاصةً في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها السيارة.

وجاء نموذج سبورت الأخير من باجيرو، بتصميم مختلف كليا، حيث أصبحت هذه السيارة أكبر، واكتسبت مظهرا أكثر صرامة وعصرية، وحصلت على واجهات مميزة

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مزينة بعناصر الكروم والفايبر، ومزودة بمصابيح LED بتصميم فريد.

ولم تغب روح الحداثة عن مقصورة هذه السيارة أيضا، والتي حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنتصف تعمل

باللمس.

وتعمل "باجيرو"، بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ومحركات بنزين بعزم 209 أحصنة، ومحركات ديزل بسعة 2.4 لتر وعزم 181 حصانا.

وحصلت باجيرو الجديدة على كاميرات على الواجهتين الأمامية والخلفية، ونظام تعليق جديد، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة مولتيميديا متطورة تتوافق مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف مميزة وأنظمة لتبريد وتسخين المقاعد، وعدد من أنظمة القيادة منها أنظمة خاصة بالطرق الوعرة.