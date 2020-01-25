“أمانة الرياض” تُوجه بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع بالمنطقة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إصدارها لقرارٍ بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة في المنطقة.

كما أوضحت الأمانة في بيان لها، أن الدهانات الأرضية ستكون بديلة عن “عيون القطط”، مشيرةً إلى أن التطبيق سيكون تدريجياً ويشمل إعادة السفلتة.

وجاء نص التغريدة، كالتالي: “#أمانة_منطقة_الرياض تصدر قرارًا بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة.. وتوضّح: الدهانات الأرضية بديلة عن “عيون القطط”.. والتطبيق تدريجي ويشمل إعادة السفلتة”.