كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة لقيادة آمنة في الشبورة المائية والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من النصائح والإرشادات إلى قائدي السيارات من أجل القيادة الآمنة في الظروف الخاصة مثل وجود الشبورة المائية أو أثناء سقوط الأمطار.

إرشادات القيادة في حالة الشبورة المائية وسقوط الأمطار

- عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تمامًا.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- التهدئة بتعليمات رجل المرور .

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع تشغيل النور الأمامى في الوضع المنخفض، مع استخدام أنور الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة؛ حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة؛ حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعير الغير بوجودك.

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- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبوره المائية لأى سبب من الأسباب.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق، والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى؛ حتى لا تتفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال، لا تدخل منطقة الشبورة، ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق أعلى الطبان، وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر .

- السير بسرعة منخفضة؛ نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر .

- التحكم في عجلة القيادة جيدا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقا، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية .

- مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان .

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه .