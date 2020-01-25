“تقرير” 5 مميزات مبهرة تتمتع بها لكزس LS 2020

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LS 2020 تعدُّ سيارة يابانية فاخرة رائدة، وبجانب اعتماديتها فهي تتمتع بمميزات مبهرة، وفيما يلي نتعرف معاً على أبرز خمسة بينها.

1- التصميم الداخلي

من المؤكد أن لكزس تعرف كيف تصنع تصميماً داخلياً فاخراً، حيث تقدم الشركة تسعة أنظمة ألوان مختلفة ويمكن للمشترين الاختيار بين اللمسات الخشبية الطبيعية المقطعة بالليزر أو الألومنيوم المصمم على طراز Naguri، كما يمكن اختيار المقاعد الاختيارية القابلة للتعديل بـ 28 وضع مختلف، وغيرها من اللمسات الفاخرة بالمقصورة.

2- زجاج كيريكو

كجزء من حزمة Executive، يمكنك الحصول على لمسات زجاج كيريكو بدلاً من الخشب والألومنيوم، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها زجاج يتم استخدامه بهذه الكثافة في المقصورة، والنتائج مذهلة، حيث يتم تلميع الزجاج بالليزر، ويكشف عن تصميم فاخر للغاية.

3- مقاعد Executive الخلفية

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عند حصولك على حزمة Executive سالفة الذكر ستحصل على مقاعد خلفية خاصة تتميز بالتدفئة والتهوية المحسنة والتدليك ويمكنك التحكم بالكرسي باستخدام شاشة لمسية مضمنة في مسند الذراع، ويمكن للراكب الأيمن الخلفي تحريك مقعد الراكب الأمامي إلى أبعد مكان له مما يوفر مساحة كافية لراحة الأقدام.

4- شاشة علوية

غالباً ما تستخدم سيارات السيدان الرائدة مثل LS كواجهة لعرض أفضل تقنيات الشركة، حيث حصلت على شاشة علوية ملونة اختيارية مقاس 24 بوصة مقابل 300 دولار فقط، وتعد هذه الشاشة من بين الأكبر في صناعة السيارات وتتميز بوظائف ذكية مثل التنبيه الأمامي لحركة المرور باستخدام الأسهم الصفراء، كما تعرض معلومات مثل السرعة وحدود السرعة وغيرها.

5- المحرك وناقل الحركة

تستمد LS قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بتنفس طبيعي مزدوج التوربو يولد قوة إجمالية قدرها 416 حصان وعزم دوران يبلغ 599 نيوتن.متر، ويوفر كفاءة استهلاك وقود مميزة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، ويبدو المحرك جيداً جداً خاصة في وضع سبورت+ مما يؤدي إلى زيادة تحسين طرب المحرك.