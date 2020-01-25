إساءة استعمال منبّه السيارة مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجماعي “تويتر”، قائدي السيارات من إساءة استعمال منبّه السيارة.
وأوضحت أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية، حيث أن إساءة استعمال منبّه السيارة يُسبب الإزعاج للآخرين، وقد يربك قائدي السيارات الأخرى.
وأوضحت أن جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينُص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.
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