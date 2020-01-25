“بالفيديو” حملة “خلك 80” تُكافىء قائدي السيارات الملتزمين بقواعد المرور

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر مواصلة الحملة التي أطلقتها الإدارة بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق والتي تُدعى “خلك 80″، توعيتها لقائدي السيارات بأهمية السلامة المرورية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يُمثل الجزء الثاني من الحملة متابعة الفريق لعدد من السيارات في شوارع العاصمة الرياض، وتحفيزهم للسائقين الذين ثبت إلتزامهم بقواعد وإشارات المرور بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقديرية، كما عرض الفيديو إيقاف أحد الأشخاص كان مسرعاً في القيادة وتم إجراء حوار معه حول السلامة المرورية.

وأخيراً، فقد دعا الفريق الجميع للدخول على الموقع الإلكتروني للحملة، وترشيح أنفسهم للفوز بالسيارات العشر المقدمة كجوائز من “كيا الجبر”، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة من قبل الحملة.