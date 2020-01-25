براءة اختراع آبل تتيح تحريك مقود السيارة باستخدام صوتك

الخليج ٣٦٥ نت – تصف براءة اختراع جديدة من آبل أن السيارات ذاتية القيادة الأكثر ذكاءً يمكن التحكم فيها باستخدام الأوامر الصوتية فقط، وهذا يشبه إلى حد كبير وجود سيارة تعمل بنظام سيري، فإن السيارة المزودة بنظام آبل الجديد ستكون من الناحية الفنية قادرة على القيادة إلى وجهة معينة بعد أن يقوم المالك بأمرها صوتيا.

تسمى هذه التقنية الجديدة بـ “إرشاد المركبات ذاتية القيادة باستخدام إشارة النية” ويتم تفصيلها في براءة الاختراع التي نُشرت في 23 يناير، وتشرح آبل أن مالك السيارة يمكنه ببساطة إخبار نظام الملاحة بأنه يريد الحصول على فنجان من القهوة، ليقوم النظام بنفسه بالبحث عن المكان المناسب بناءً على سلسلة من المعايير مثل المقاهي التي تمت زيارتها من قبل والمسافة وأسعار القهوة.

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بالإضافة إلى ذلك، استناداً إلى الأمر الصوتي المرسل إلى النظام، يمكنه البحث عن مكان ركن للسيارة من خلال تحليل معلومات معينة مثل الوجهة التي تتجه إليها، فمثلاً إذا كنت ترغب في شراء شيء ثقيل فيجب أن يبحث النظام عن مكان قريب لركن السيارة.

وتتصور الشركة أن التكامل بين أجهزتها سيكون كبيراً موضحة أنه يمكن توجيه جهاز ذكي مثل آيفون نحو مكان ركن متاح ليقوم النظام بالسيارة بركن السيارة هناك، ولكن هذه مجرد براءة اختراع في الوقت الحالي، وقد تستغرق سنوات قبل أن تصل إلى مرحلة الإنتاج.