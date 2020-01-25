تعرف على معدلات صرفية وقود كورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن أرقام كفاءة استهلاك الوقود الرسمية لـ كورفيت C8، ونحن نعلم بالفعل ان الكوبيه ذات المحرك الوسطي تحصل على قوة 490 حصان من محرك V8 سعة 6.2 لتر، أما فيما يتعلق بأرقام كفاءة استهلاك الوقود، فوفقاً لـ EPA، فهي تستهلك 15.7 لتر لكل 100 كم تقطعها بالمدينة و8.7 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة، وبحسبة بسيطة، فإن السيارة تحصل على نطاق قيادة إجمالي قدره 800 كم تقريباً بخزان وقود ممتلئ.

هذه الأرقام هي لسيارة يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان، وبسرعة قصوى تزيد عن 310 كم/س، لذا فإن هذه الأرقام هي الأفضل بين منافسيها ذوي المحركات المتوسطة مثل ماكلارين 720S والتي تستهلك 15.7/10.7 لتر مدينة/الطرق السريعة، كما أنها أفضل على الطريق السريع من أكيورا NSX الهجينة والتي تستهلك 10.7 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة.

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يذكر أن حجم خزان C8 يصل إلى 70.4 لتر، مما يساعدها على تحقيق نطاق القيادة البالغ 800 كم، في حين يمتاز طراز 720S بخزان أكبر قليلاً يبلغ 72 لتر، لكن طراز كورفيت يتفوق على NSX والتي تمتلك خزان وقود سعة 59 لتر، ونحن نفترض أيضاً أن ناقل الحركة مزدوج القابض بثمن سرعات من Tremec يعمل على توفير الوقود في الطرق السريعة.

في النهاية، لا تزال شيفروليه تحتفظ ببعض التفاصيل النهائية للسيارة، ولكن مع اقتراب طرح السيارة الرياضية حول العالم، فإننا نتوقع التعرف على كل المعلومات عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.