كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا الجبر اعتزازها بدعم ورعاية ⁧‫#حملة_80‬⁩ التوعوية لرفع مستوى السلامة على الطريق والتي دشنها ⁧‫المرور السعودي‬⁩ و المركز الوطني لسلامة الطرق ولمن لم يحظى بفرصة الحصول على المكافآت النقدية يمكنه التسجيل على الموقع للدخول على سحب على عشر سيارات كيا مقدمة من كيا الجبر. للتقدم على السحب: اضغط هنا يشترط توفر الشروط التالية: لديك رخصه قيادة سارية المفعول

مقيم داخل المملكة العربية السعودية

خلو ملف المتسابق من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية خلال سنة هجرية (التفحيط – قطع الإشارة – قيادة المركبة تحت تأثير المسكر – السرعة الزائدة)

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