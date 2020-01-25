الطلب على تيلورايد مرتفع لدرجة أن كيا لا تستطيع تلبيته

الخليج ٣٦٥ نت – تواجه كيا مشكلة كبيرة، وهي أن الكثير من الناس يريدون شراء تيلورايد الجديدة، إلا أن الصانعة الكورية ستقوم بحلها عن طريق زيادة إنتاج تيلورايد إلى 100,000 سيارة سنوياً، ويُتوقع أن يظل الطلب على السيارة مرتفعاً وفقاً لأحدث التقارير.

يذكر أن مبيعات تيلورايد بدأت ببطء في الولايات المتحدة في فبراير ولكنها قفزت بسرعة إلى أكثر من 5,000 سيارة في الشهر لبقية العام، وفي الربع الأخير من 2019، تجاوزت المبيعات الـ 6,000 سيارة شهرياً، حيث باعت كيا هذا العام 58,604 سيارة تيلورايد، كما حققت الـ SUV الكورية العصرية مبيعات جيدة للغاية في السعودية.

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ما يساعد كيا على أن تنافس بشكل جيد في الأسواق هو حصولها على مجموعة من الجوائز بما في ذلك جائزة الـ SUV الأفضل في أمريكا الشمالية، متغلبة على هيونداي باليسايد ولينكون أفياتور.

في النهاية، تفكر كيا حالياً في توسيع تشكيلة تيلورايد، وهناك شائعات عن تقديمها لنسخة أكثر فخامة، جنباً إلى جنب مع نسخة مخصصة للطرق الوعرة، وهناك شائعات حول إصدار بقاعدة عجلات أطول، ما رأيكم؟