كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 نصيحة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثر مشاكل السيارات وخاصة في فصل الشتاء، نظرا لأحوال الطقس الغير مستقرة مثل الأمطار والبرودة الشديدة، ومع تحذيرات من حالة الطقس غدا الأحد، حيث تتعرض البلاد لبرودة شديدة وغيوم، إليكم مجموعة من النصائح التي تفيد السائقين لتفادي الأعطال الميكانيكية التي تتعرض لها السيارة:

ومن أهم النصائح لتفادي الأعطال والمحافظة على السيارة خلال تقلبات فصل الشتاء إليكم التالي:

1- تأكد من سلامة الإطارات لمزيد من الأمان والثبات عند استخدام الفرامل وخاصة وقت الأمطار.

2- يجب اتباع تعاليم المرور للحفاظز على السيارة ولتفادي الحوادث أثناء الشبورة والغيوم صباحا.

3- تأكد من عمل الفرامل بكفاءة عالية، لأنها من أهم وسائل الأمان عند القيادة في الأمطار.

4- افحص ماسح الزجاجي الأمامي والخلفي، والمحافظة على الخزان الخاص به مليئا بالماء.

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5- التأكد من عمل مراوح التكييف، لطرد الهواء المشبع بالماء خارج المقصورة.

6- فحص مصابيح السيارة، واستبدال التالف منها، لرؤية أفضل وقت الشبورة الكثيفة.

7- فحص البطارية والتأكد من عملها بكفاءة، تجنبا لأي أعطال مفاجئة على الطريق.

8- لا تجعل سيارتك في الهواء الطلق واجلعها داخل مكان آمن لحمايتها من صدمات الصقيع والهواء الشديد الذي سيصطدم بالمحرك والبطارية وسيؤثر على كفاءتها

9- فحص كافة سوائل وزيوت وفلاتر السيارة.

10- استخدم غطاء السيارة المصنوع من المواد المقاومة للمياه أو ضعها تحت حاجز يحميها من تيارات الهواء الباردة.

11- عليك القيادة بهدوء، مع ترك مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك تحنبا للحوادث.