10 معلومات تهمك عن هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد+موعد التدشين

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الخليج ٣٦٥ نت – تقترب هيونداي من تدشين النترا 2021 الشكل الجديد، وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن السيدان الكورية المدمجة قبل وصولها لأسواقنا.
1- ستستوحي تصميمها من سوناتا الشكل الجديد نظراً للإعجاب الذي حازت عليه
2- المصابيح الأمامية LED رشيقة تتصل بالشبك الأمامي المتدرج
3- ستزداد أبعادها الخارجية ما يعني أن المساحة الداخلية ستكون أكبر
4- ستتمتع المقصورة بتصميم عصري ومواد عالية الجودة وأنظمة مساعدة للسائق على القيادة
5- ستحصل على تقنيات متطورة بينها مثبت السرعة المتكيف والمساعدة على تفادي الاصطدامات
6- ستتوفر بمحركات تنفس طبيعي 1.2 لتر وآخر تيربو 1.6 لتر وربما نسخة هجينة موفرة للوقود
7- ستتاح بناقلين CVT متغير السرعات وآخر يدوي 6 سرعات
8- ستدشن رسمياً في شهر فبراير أو مارس القادم وفق وسائل الإعلام الكورية
9- ستصل إلى الدول العربية في نهاية 2020 أو بداية 2021
10- التغيير العاجل بتصميم النترا يأتي بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لتصميمها الفيس ليفت
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