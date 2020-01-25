كاديلاك تكشف عن موعد طرح اسكاليد الجديدة

كتب: باسل الحلواني تعتزم عملاق صناعة السيارات الفارهة كاديلاك، طرح الجيل الجديد من اسكاليد 2021 في الرابع من فبراير القادم. وكشفت كاديلاك عن أول صورة تشويقية لاسكاليد، والتي توضح الشبك الأمامي البارز والمحاط بمصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED رأسية. البارز والمحاط بمصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED رأسية. وزودت المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة 38 بوصة، تنقسم لعدة شاشات أصغر للوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية ومركز معلومات السيارة. ونظام المعلومات الترفيهية ومركز معلومات السيارة. وتنطلق اسكاليد الجديدة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 621 نيوتن.متر، مع نسخة أعلى أداء بنفس محرك V8 المستخدم في شيفروليه كمارو ZL1 بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر.

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