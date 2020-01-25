بنصف مليون دولار.. تعرف على رباعية الدفع الجديدة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة Laffite لصناعة السيارات، عن واحدة من أقوى السيارات رباعية الدفع حول العالم، والتي تتميز بتصميم غير تقليدي، وهيكل بوزن 1300 كجم، مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة، مزود بعجلات كبيرة وأنظمةتعليق خاصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق الجبلية والصحراوية، وحتى المستنقعات والطرق المكسوة بالثلوج.
وتعمل هذه المركبة بمحرك V بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 720 حصانا،
وجاءت بعجلات ضخمة من نوع BF Goodrich، وأنظمة ملاحة وتحديد للمواقع، أما سعرها فيصل إلى 465 ألف دولار.
وحصلت هذه السيارة على مقصورة مميزة مكسوة بالجلد وعناصر من ألياف الكربون، فيها مقاعد رياضية مخصصة لشخصين فقط.
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