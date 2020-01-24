هيونداي سنتافي 2021 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت داخلية هيونداي سنتافي فيس ليفت القادمة في صور تجسسية، والتي تكشف عن تصميم أقرب لباليسيد، ويُذكر أن الموديل سيحصل على محركات هجينة جديدة بالقابس بالتوازي مع تحديثات التصميم.

نعلم أن مجموعة هيونداي تخطط لزيادة عدد الموديلات الكهربائية والهجينة في مجالها من 24 موديل في 2019 إلى 44 موديل بحلول 2025، مع طرح نسخ هجينة لأنجح موديلات الـ SUV لها مثل كيا سورينتو وهيونداي توسون وهيونداي سنتافي.

سنتافي هي سيارة بالغة الأهمية لكونها تمثل نصف مبيعات الـ SUV لهيونداي، وستنطلق بعدد واسع من مولدات الطاقة التي ستشمل بطبيعة الحال محركات بترول وديزل، مع زيادة قاعدة العجلات وحجم الجسد بشكل عام لتكون أقرب لباليسيد.