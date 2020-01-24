كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية

الخليج ٣٦٥ نت – ستكشف كيا عن SUV اختبارية في معرض نيودلهي للسيارات في فبراير، تمهيدا لموديل إنتاجي قادم بتصميم رياضي وشبكة تهوية “وجه النمر” الشهيرة ومصابيح أمامية LED أنيقة.

ويستمر التصميم العضلي للسيارة في غطاء المحرك والرفارف والجنوط الكبير، ولكن السيارة الإنتاجية قد تكون أهدأ من ذلك في التصميم.. ونعلم أن هذه الـ SUV الجديدة ستعتمد على نفس منصة هيونداي فينيو.

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السيارة ستكون أقل من 4 أمتار بقليل في الطول، ما يجعلها أقصر من فينيو بالكاد، بينما داخلية السيارة ستكون مشابهة لسيلتوس وفينيو مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية وتكامل مع الجوال الذكي ومكيف هواء أوتوماتيكي وشحن لاسلكي وسقف شمسي ومقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها والمزيد من المزايا.

المحركات ستكون مشتركة مع فينيو كذلك لتشمل محرك 1.0 لتر تيربو وآخر 1.2 لتر بضغط الهواء، كما قد نرى محرك ديزل 1.5 لتر من سيلتوس كذلك، بجير يدوي 6 سرعات مع جير مزدوج بسبع سرعات.