مرسيدس SL موديل 2022 تظهر بالشكل الإنتاجي لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – موديل SL ليس من أنجح موديلات مرسيدس في المبيعات ولكنه من أهمهم وأكثرهم عراقة، ولهذا تعمل مرسيدس على تطوير جيل جديد للسيارة مع ظهوره في صور مموهة بالشكل الإنتاجي النهائي لأول مرة.

مرسيدس اهتمت بشكل خاص بتمويه سقف السيارة بعد ظهور تقارير بأن SL القادمة ستعود للسقف القماشي، ومن الصور المرفقة لا تبدو هناك مساحة كافية لسقف معدني سميك، لذا قد تكون الإشاعات دقيقة.

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وقد صرح رئيس AMG بالفعل أن SL القادمة ستكون “أكثر رياضية بكثير من الموديل الحالي” مع الجمع بين القيادة الديناميكية الرشيقة والراحة، وأن السيارة ستتوفر على هيئة الرودستر فحسب، مع التخطيط لمولدات طاقة هجينة.

السيارة لا تزال في منتصف رحلة التطوير ونتوقع وصولها العام القادم كموديل 2022.