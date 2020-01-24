- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الخليج ٣٦٥ نت – موديل SL ليس من أنجح موديلات مرسيدس في المبيعات ولكنه من أهمهم وأكثرهم عراقة، ولهذا تعمل مرسيدس على تطوير جيل جديد للسيارة مع ظهوره في صور مموهة بالشكل الإنتاجي النهائي لأول مرة.
مرسيدس اهتمت بشكل خاص بتمويه سقف السيارة بعد ظهور تقارير بأن SL القادمة ستعود للسقف القماشي، ومن الصور المرفقة لا تبدو هناك مساحة كافية لسقف معدني سميك، لذا قد تكون الإشاعات دقيقة.
وقد صرح رئيس AMG بالفعل أن SL القادمة ستكون “أكثر رياضية بكثير من الموديل الحالي” مع الجمع بين القيادة الديناميكية الرشيقة والراحة، وأن السيارة ستتوفر على هيئة الرودستر فحسب، مع التخطيط لمولدات طاقة هجينة.
السيارة لا تزال في منتصف رحلة التطوير ونتوقع وصولها العام القادم كموديل 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس SL موديل 2022 تظهر بالشكل الإنتاجي لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.