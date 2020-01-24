سعرها 142 ألف جنيه.. سيارة يابانية جديدة تغزو الأسواق

كتب: باسل الحلواني

حققت سيارات on-DO التي أطلقتها إحدى الشركات اليابانية وتسمى Datsun، انتشارا واسعاً في أسواق آسيا وروسيا وبعض بلدان العالم، نظراً لمواصفاتها العالية وسعرها الاقتصادي.

وبالرغم من سعرها الذي يبدأ من 9 آلاف دولار تقريبا، أي مايعادل نحو 142 ألف جنيه مصرياً، إلا أن سيارة on-DO

الجديدة جاءت بمواصفات تجعل منها سيارة عائلية صغيرة عملية وموثوقة، وحصلت على هيكل أنيق مطور وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، مزود بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.

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وتحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على مقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة

فيها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا ومشاهد الصور من الكاميرات المثبتة على واجهتيها الخلفية والأمامية.

وجاءت on-DO بأنظمة تكييف متطورة، وأنظمة لتسخين المقاعد، ونظام Isofix الخاص بتثبيت مقاعد الأطفال في المقصورة، إضافة لوسائد هوائية للسائق والراكب في المقعد المجاور.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.2 و1.5 لتر وعزم 87 و106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.