شهدت انخفاضًا في أسعار "إبيزا".. ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"سيات"

كتب: باسل الحلواني

أرسلت مجموعة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيات في مصر، إلى شبكة موزعيها أحدث قائمة سعرية خاصة بـ"سيات"، والتي شهدت تخفيضاً على أسعار أول فئتين من سيارة "سيات" الهاتشباك الشهيرة "إبيزا"، بقيمة 10 آلاف جنيه.

ووفقًا لما أعلنته شركة كيان إيجيبت، وكيل العلامة التجارية سيات في مصر، فإن أسعار إبيزا باتت تبدأ من 259,900 جنيه مقارنة بـ 270,000 جنيه بتخفيض نحو 10,000 جنيه لفئتها الأولى.

فيما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها 324.900 جنيه مقارنة بـ 335.000 جنيه، ولم تطل التخفيضات الفئة الأعلى تجهيزًا من إبيزا والتي استقر سعرها عند 350.000 جنيه. فيما استقرت أسعار باقي طرازات سيات، وتنشر "سيارات الوفد"، أحدث قائمة كاملة خاصة بأسعار سيات في مصر: