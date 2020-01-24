جينيسيس قد تطرح GV90 لمنافسة بي ام دبليو X7

الخليج ٣٦٥ نت – دخلت جينيسيس عالم الـ SUV أخيرا بتقديم GV80 الأنيقة، مع عزم الشركة طرح ست موديلات في مجالها بحلول 2021، والذي سيشمل SUV أصعر باسم GV70، والآن تقترح تقارير تقديم جينيسيس لموديل GV90 كامل الحجم لمنافسة بي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS.

للوقت الحالي جينيسيس صرحت أنها في مرحلة دراسة المشروع، ما يعني أننا لن نراها قريبا، كما نعلم أن الشركة تجهز لـ SUV كهربائية أخرى جديدة في 2021.

للتذكير، جينيسيس حاليا تقدم ثلاث سيارات سيدان، G70 وG80 وG90، مع SUV واحدة هي GV80، كما ستطرح GV70 القادمة بالإضافة إلى الكروس اوفر الكهربائية -في الغالب.

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إضافة SUV كاملة الحجم لمجالها سيسمح لجينيسيس بمنافسة شركات السيارات الألمانية الفاخرة بشكل حقيقي في جميع فئات الـ SUV، مع تفضيل جينيسيس لأخذ خطوات هادئة ومدروسة بدقة في رحلتها لأن تكون علامة فاخرة ذات حضور عالمي واسع.

صور جينيسيس GV80: