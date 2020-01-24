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الخليج ٣٦٥ نت – تستعد كاديلاك لتدشين اسكاليد 2021 في الرابع من فبراير، والآن أعلنت الشركة عن مشاركة السيارة في فيلم قصير باسم Anthem من إخراج سبايك لي.
مشاركتها ستمثل فرصة دعائية هامة لإبراز “حضور وابتكار وحركة الجيل القادم من اسكاليد، مع تقدير تاريخها الممتد لعقدين كسيارة أيقونية” حسب تصريح الشركة، مع الإشارة بشكل خاص إلى شاشة عرض OLED قياس 38 إنش في الداخلية، والتي ستوفر “صور جريئة وأوسع مجال ألوان في أي شاشة عرض للسيارات حاليا”.
كما كشفت كاديلاك عن صورة تشويقية لاسكاليد، والتي توضح الشبك الأمامي البارز والمحاط بمصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED رأسية، وبالنسبة للداخلية فنشير إلى أن شاشة 38 إنش ستنقسم لعدة شاشات أصغر للوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية ومركز معلومات السيارة.
وستنطلق اسكاليد الجديدة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 621 نيوتن.متر، مع نسخة أعلى أداء بنفس محرك V8 المستخدم في شيفروليه كمارو ZL1 بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر.
كانت هذه تفاصيل خبر كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر بتشويقية رسمية قبل تدشينها بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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