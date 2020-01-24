تراجعت 35 ألف جنيه.. تعرف على أسعار ستروين في مصر بعد التخفيضات الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت الشركة المصرية الأوروبية، وكيل علامة ستروين الفرنسية في مصر، شبكة موزعيها بإجراء تخفيضات على أسعار 3 موديلات خاصة، تصل إلى 35 ألف جنيه. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار طرازات ستروين قبل وبعد التخفيضات الجديدة:

C5 موديل 2020

اول اصدار Live انخفض من 439 ألف إلى 404ألف جنيه بخصم 35 ألف جنيه

ثاني اصدار Feel انخفض من 489 ألف إلى 464 ألف جنيه بخصم25 ألف جنيه

ثالث اصدار Shine انخفض سعرها من 539 ألف إلى 519 ألف جنيه بخصم

20 ألف جنيه

سي اليزيه

Comfort انخفضت من 225 ألف إلى 219990 جنيه بخصم 5100 جنيه

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Luxury وانخفضت من 255 ألف إلى 249900 جنيه بخصم 5100 جنيه

C4 جراند سبيس تورر

P1 انخفضت من 405900 جنيه إلى399990 جنيه بخصم 6000 جنيه

P2 انخفضت من 420 الف إلى414900 بخصم 5100 جنيه

P3 انخفض سعرها من 425 ألف إلى419990 جنيه بخصم 5100 جنيه.

القائمة الرسمية لأسعار ستروين في مصر