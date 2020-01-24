تراجعت 35 ألف جنيه.. تعرف على أسعار ستروين في مصر بعد التخفيضات الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أخطرت الشركة المصرية الأوروبية، وكيل علامة ستروين الفرنسية في مصر، شبكة موزعيها بإجراء تخفيضات على أسعار 3 موديلات خاصة، تصل إلى 35 ألف جنيه. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار طرازات ستروين قبل وبعد التخفيضات الجديدة:
C5 موديل 2020
اول اصدار Live انخفض من 439 ألف إلى 404ألف جنيه بخصم 35 ألف جنيه
ثاني اصدار Feel انخفض من 489 ألف إلى 464 ألف جنيه بخصم25 ألف جنيه
ثالث اصدار Shine انخفض سعرها من 539 ألف إلى 519 ألف جنيه بخصم20 ألف جنيه
سي اليزيه
Comfort انخفضت من 225 ألف إلى 219990 جنيه بخصم 5100 جنيه
Luxury وانخفضت من 255 ألف إلى 249900 جنيه بخصم 5100 جنيه
C4 جراند سبيس تورر
P1 انخفضت من 405900 جنيه إلى399990 جنيه بخصم 6000 جنيه
P2 انخفضت من 420 الف إلى414900 بخصم 5100 جنيه
P3 انخفض سعرها من 425 ألف إلى419990 جنيه بخصم 5100 جنيه.
القائمة الرسمية لأسعار ستروين في مصر
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