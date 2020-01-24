تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على طرازات بيجو.. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، تخفيضات جديدة تصل إلى 30 ألف جنيه، على أسعار جميع موديلاتها المتوفرة في السوق المحلية.

ووفقاً للقائمة السعرية المعلنة من قبل وكيل بيجو في مصر، تنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية

أسعار طرازات بيجو، قبل وبعد الخصومات الجديدة:

بيجو 301:

انخفاض Access من 229990 إلى 199990 جنيه

انخفاض Active من 239990 إلى 231990 جنيه

انخفاض Allure من 269990 إلى 259990 جنيه.

بيجو 508:

انخفاض Active من 499990 إلى 474990 جنيه

انخفاض Allure من 549990 إلى 524990 جنيه

انخفاض GT Line من 629990 إلى 599990 جنيه.

بيجو 2008:

Active Pack استقرار سعرها عند 314.990 ألف جنيه.

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بيجو 3008:

انخفاض Active من 484990 إلى 464990 جنيه

انخفاض Allure من 529990 إلى 509990 جنيه

انخفاض GT Line من 619990 إلى 599990 جنيه

بيجو 5008:

انخفاض Active من 564990 إلى 539990 جنيه

انخفاض Allure من 599990إلى 574990 جنيه

انخفاض Allure + من 639990 إلى 614990 جنيه

انخفاض GT Line من 689990 إلى 664990 جنيه.

القائمة الرسمية لطرازات بيجو