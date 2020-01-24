فورد مونديو ستحصل على جيل جديد بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – من خلال 30,782 نسخة مباعة فقط خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، فإن فورد مونديو تكافح حالياً للبقاء في تشكيلة شركة فورد، وبالمقارنة مع كل من فولكس فاجن باسات وسكودا سوبرب منافسيها والذين باعوا 90,621 و51,734 نسخة في نفس الفترة على الترتيب، فإن مونديو في المركز الخامس في فئتها من حيث المبيعات، ولكن هذا الأمر قد يتغير إلى الأفضل في المستقبل، حيث تشير وسائل الإعلام البريطانية عن مستقبل مشرق للطراز.

وفقاً لأوتوكار، ستصل مونديو الجديدة في النصف الثاني من عام 2021، مستدلة بوثيقة تم تسريبها ظهرت لأول مرة على موقع فورد الأوروبي الرسمي، واصفة السيارة الجديدة بأنها موديل عام 2022، وتحمل رمز طراز CD542، والذي كان قد استخدم من قبل لخليفة فيوجن في أمريكا الشمالية قبل أن تقرر فورد إلغاء تطويره.

على الرغم من أن هذه الأخبار ليست أكيدة، إلا أن الوثيقة التي تم تسريبها توفر معلومات هامة حول مجموعة نقل الحركة لمونديو الجديدة، حيث تعتقد أوتوكار أنها قد تحصل على مجموعة نقل حركة هجينة جديدة أو هجينة بالقابس، وقد تتوفر السيارة بمحرك فورد الهجين الجديد سعة 2.5 لتر والمستخدم في اسكيب وكوجا الجديدتين.

يذكر أن هناك تقارير سابقة أشارت إلى أن مونديو يمكن أن تتحول واجن مرفوعة اتنافس سوبارو أوتباك، ومن المعتقد أن الموديل سيعتمد على منصة C2 القياسية.