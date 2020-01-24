كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة كهربائية قادرة على الطيران من تويوتا يمكن امتلاكها بحلول عام 2023 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السيارات الطائرة تظهر ببطء ولكن بثبات بفضل شركة Skydrive، بالشراكة مع Toyota التي لديها الآن سيارة كهربائية قادرة على الطيران، "أصغر مركبة طيران في العالم".

تم تطوير السيارة بالتعاون مع الشركة اليابانية SkyDrive، حيث تم تصنيعها كمركبة ذات مقعدين يبلغ طولها 3.6 متر وعرضها 1.7 متر، وارتفاع 3.1 متر مع ظهور المراوح.

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يمكن للسيارة الجديدة أن تسير بسرعة 60 كم / ساعة، بينما في السماء يمكن أن تطير بسرعة 100 كم / ساعة، وفقًا لـ SkyDrive، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسيارة أن تطير على ارتفاع يصل إلى 50 مترًا فوق سطح الأرض على الرغم من أن هذا لم يخلص إلى الارتفاع الأقصى.

يتطلع توموهيرو فوكوزاوا، الرئيس التنفيذي لشركة SkyDrive، إلى استكمال هذا المشروع قائلاً: "نحن نعتقد أن منتجاتنا سوف تحسن حياة المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال توفير كفاءة الحركة وخلق السعادة في الطيران".

ومن المتوقع أن تكون السيارات الطائرة معروضة للبيع للجمهور في عام 2023، في حين سيبدأ الإنتاج الضخم بحلول عام 2026، ولم يتم الكشف عن أي شيء بشأن المواصفات.