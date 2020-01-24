“بالفيديو” شاهد سرقة جنوط سيارة كورفيت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كانت شيفروليه كورفيت 2020 من أكثر الطرز التي تم انتظارها في العام الماضي، واليوم عُثر على سيارة كورفيت في شوارع ديترويت حيث سرق اللصوص عجلاتها وتركوا كورفيت ذات المحرك الوسطي على كتل، والجدير بالذكر أن اللصوص لم يأخذو مسامير التثبيت حيث تركوها على الأرض بجانب السيارة.

كشف مقطع فيديو عن السيارة بدون أي من عجلاتها، مستندة على كتل في المنتصف، حيث يرتفع الجزء العلوي بفضل وزن المحرك في الخلف، ما يعني أن الجزء الخلفي يستند مباشرة على الأرض، وهو أمر غير مناسب للمحرك، وبينما لا يظهر أي ضرر على السيارة، إلا أنه قد يكون هناك أضرار كبيرة أسفلها، وليس من الواضح من يملك هذه السيارة لأن تسليمها للعملاء لم يبدأ بعد.

يذكر أن إنتاج كورفيت 2020 الجديدة لن يبدأ حتى الشهر المقبل، وستبدأ أولى عمليات التسليم للعملاء في شهر مارس، حيث أدى إضراب UAW ضد شركة جنرال موتورز إلى تأجيل بدء إنتاج C8 كورفيت قبل نهاية العام الماضي كما كان مخطط لها.

في النهاية، إن هذه السيارة المسروقة التي تركت في شوارع ديترويت هي تذكرة بأن السيارات ليست آمنة من السرقة، فالمجرمون يبحثون عن أي شيء ليسرقوه، وبالتأكيد كورفيت ذات المحرك الوسطي التي لم يبدأ بيعها حتى الآن تعتبر هدفاً رئيسياً لهم، لذا فإذا رأيت إعلاناً على الإنترنت يبيع عجلات C8 في أي وقت قريب، فلدينا فكرة جيدة عن السيارة التي سُرقت منها.