مرسيدس تكشف بالخطأ عن E-Class 2021

الخليج ٣٦٥ نت – نحن ننتظر بفارغ الصبر كشف مرسيدس عن E-Class سيدان، وهو ما حدث بالفعل، حيث شوقت مرسيدس للطراز المحدث تاركة القليل من التمويه عليها، ومن المقرر أن يبدأ بيع السيارة في وقت ما هذا الصيف في أوروبا، لكن لا يزال علينا الانتظار حتى الكشف عنها رسمياً، ولكن هذا الفيديو يعطينا نظرة على شاشة النظام الترفيهي في الدقيقة 11:13 في الفيديو بالأسفل، والتي تعرض صورة السيارة الجديدة بدون أي تمويه.

السيارة على شاشة النظام الترفيهي ظهرت فقط لبضع ثوان قبل أن تختفي مرة أخرى، ولكن يمكننا أن نرى السيارة بالكامل، حيث حصلت على إعادة تصميم لمصابيحها الأمامية وواجهة أمامية جديدة، والشيء المفقود هو شبك مرسيدس Panamericana، على الرغم من أن هذا لا يعني أنها لن تكون متاحة، ولا يمكننا رؤية الواجهة الخلفية، ولكن نعتقد أن التغييرات ستكون صغيرة.

التغييرات الداخلية ستكون أيضاً متواضعة، حيث نعلم أن E-Class المحدثة ستحصل على عجلة قيادة جديدة وأحدث نظام ترفيهي MBUX، وستقوم مرسيدس أيضاً بإدراج أحدث المزايا التقنية وأنظمة السلامة في السيارة، ولم تصدر الشركة بعد التفاصيل الكاملة للمحركات المتاحة، ولكن قالت الشركة أنه سيكون هناك ما لا يقل عن سبعة طرز هجينة بالقابس من السيارة، وسيكون هناك محركان جديدان، واحد هجين خفيف سعة 2 لتر بأربعة أسطوانات، وآخر هجين خفيف سعة 3 لتر، ينتجان قوة 268 و362 حصان على الترتيب.

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وعلى الرغم من أن حملة مرسيدس التشويقية تسير الآن على قدم وساق، إلا أننا لا نعرف متى سيتم الكشف عنها رسمياً، ولكن الأكيد أنه بعد طرحها في أوروبا، ستبدأ المبيعات في أماكن أخرى حول العالم، وفي حين أن معرض جنيف للسيارات سيبدأ بعد أقل من شهرين، فنحن نعتقد أنه مكان مثالي للكشف عن مرسيدس E-Class الجديدة.