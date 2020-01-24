شاهد.. أصغر سيارة طائرة في العالم يابانية الصنع

أجرت شركة يابانية جديدة تسمى SkyDrive رحلات تجريبية لأول نموذج لسيارتها الأولى التي تطير بواسطة طيار بشري.

تأمل SkyDrive أن تقدم تجربة عامة كاملة للسيارة الطائرة، في فصل الصيف، بعد إجراء بعض الرحلات الجوية التجريبية غير المأهولة في ديسمبر 2018، ضمن منشأة داخلية محمية في مركز أبحاث طيران الشركة خارج ناجويا.

قالت الشركة إن السيارة الطائرة قد تكون جاهزة لإصدار محدود للبيع بالتجزئة في وقت مبكر من عام 2023،

مع دخولها مرحلة الإنتاج الضخم بحلول عام 2026 - حسبما نشرت صحيفة Asahi Shimbun.

أسست شركة SkyDrive في شهر يوليو عام 2018 على أيدي مهندسين سابقين من شركة تويوتا، يأملون أن تكون سياراتهم أصغر سيارة طائرة في العالم.

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قالت SkyDrive إنها لن تتحدث بشكل مفصل عن كيفية سير الرحلات التجريبية، موضحة أن الأمور تسير على ما يرام

لمواصلة القيام بها لضمان السلامة.

أضافت الشركة أن السيارة الجديدة ستستطيع الطيران على ارتفاع عشرة أمتار فوق سطح الأرض، وتستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودي، ولا تتطلب مدارجًا أو طرقًا.

أوضحت الصور التي انتشرت للنموذج الأول وجود مقصورة سغيرة ولامعة لها أربعة مراوح أفقية في كل زاوية على نمط الطائرات بدون طيار، وتتمنى الشركة أن تساعد سيارتهم في تخفيف الازدحام المروري، خصوصًا في المدن الكبرى المزدحمة مثل طوكيو.

تستهدف الشركة سرعات قصوى تبلغ 100 كيلومترًا في الساعة أثناء وجودها في الهواء و 150 كيلومترًا في الساعة أثناء وجودها على الأرض.