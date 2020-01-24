فريق نيسان "e.dams" يخطط لتحقيق نجاحات جديدة في سباقات Formula E بسانتياجو

يبدأ فريق نيسان "e.dams" منافسة جديدة في سباقات "ABB FIA" لبطولة Formula E للسيارات الكهربائية في مدينة سانتياجو بتشيلي، وهى المدينة التي شهدت تحقيق الفريق للعديد من النجاحات الكبيرة والمراكز المتقدمة للمرة الأولى في تاريخه.



وكان المتسابق سيباستيان بويمي قد حقق أول مراكز فريق نيسان e.dams المتقدمة خلال المنافسة التي جرت في تشيلي العام الماضي، وهو الموسم الذي شهد انطلاق فريق نيسان e.dams للمنافسة في سباقات Formula E

للسيارات الكهربائية، وحقق الثنائي، سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند، العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الخامس من Formula E، حيث وصلا لستة مراكز متقدمة في 13 سباق خلال الموسم الماضي.

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ويشارك فريق نيسان e.dams في سباقات Formula E لعرض قوة وأداء تكنولوجيات نيسان المتطورة للسيارات الكهربائية وأخر ما توصلت إليه تقنياتNissan Intelligent Mobility، لمحبي السيارات حول العالم.

وكان فريق نيسان e.dams قد طور من تقنيات توليد الطاقة في السيارات الكهربائية المستخدمة في السباقات لكي تتماشى مع القواعد الجديدة للموسم السادس من سباقات Formula E، وقام الفريق بتغيير نظام المحرك الكهربائي المزدوج والذي حقق العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الماضي كما حقق العديد من النجاحات الكبيرة في افتتاح الموسم الحالي من سباقات Formula E والتي بدأت في سبتمبر الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث نجح الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند في الوصول للعديد من المراكز المتقدمة في الجولات الأولى من السباق لهذا الموسم.