عرض بداية العام من بترومين على شراء نيسان ماكسيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، امتلك سيارتك الآن وتمتع بباقة راحة البال من بترومين نيسان.. عروض تفوق توقعاتك. السيارة المشمولة في العرض: نيسان ماكسيما موديل 2020 مميزات العرض: صيانة مجانية 30,000 كم أو سنتين أيهما يسبق أولا.

ضمان ممتد 5 سنوات غير محدود الكيلومترات.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. الشروط والأحكام: ينتهي العرض في 31 يناير 2020.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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