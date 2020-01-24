الوفاق لتأجير السيارات يبدأ تطبيق حظر التدخين على السيارات الجديدة في أسطوله

الخليج ٣٦٥ نت – بعد نجاح حملة حياتك لا تدخنها، ها هي الوفاق لتأجير السيارات تساهم في الخدمة المجتمعية للحد من أضرار ظاهرة التدخين وآثارها الضارة علينا جميعاً.

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إذ أعلنت شركة تأجير السيارات الرائدة في المنطقة أنها بدءاً من اليوم ستحظر التدخين داخل السيارات الجديدة (موديلات 2020).

على أن يتم تطبيق غرامة في حالة التدخين داخل السيارة والتبرع بها إلى جمعية نقاء لمكافحة التدخين.

وعند استئجار سيارة من الوفاق لتأجير السيارات، ستحصل عليها شاملة التأمين والصيانة والفحوصات، كما أنك ستدعم بخدمة الصيانة المتنقلة التي يأتي إليك عبرها الفنيون بأي مكان لإصلاح السيارة أو استبدالها بالكامل.

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يذكر بأن الوفاق لتأجير السيارات تتوسع في مجال تأجير السيارات منذ 20 عاماً، ولديها فروع منتشرة بأنحاء الوطن العربي وحول العالم بفضل شراكتها مع يوروبكار.

هذا وتأتي مبادرة الوفاق لتأجير السيارات تشجيعاً على الامتناع عن التدخين داخل السيارة كونك غالباً ما ستؤجرها لكي تتنقل فيها داخل او خارج المدينة مع أسرتك التي ستتضرر بسبب السجائر خاصة لو كان بينهم أطفال.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور