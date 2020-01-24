- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – بعد نجاح حملة حياتك لا تدخنها، ها هي الوفاق لتأجير السيارات تساهم في الخدمة المجتمعية للحد من أضرار ظاهرة التدخين وآثارها الضارة علينا جميعاً.
اقرأ أيضاً: الوفاق لتأجير السيارات تشارك في تجديد روضة 65 وتنفيذ مشروع “خذ بيدي”
إذ أعلنت شركة تأجير السيارات الرائدة في المنطقة أنها بدءاً من اليوم ستحظر التدخين داخل السيارات الجديدة (موديلات 2020).
على أن يتم تطبيق غرامة في حالة التدخين داخل السيارة والتبرع بها إلى جمعية نقاء لمكافحة التدخين.
وعند استئجار سيارة من الوفاق لتأجير السيارات، ستحصل عليها شاملة التأمين والصيانة والفحوصات، كما أنك ستدعم بخدمة الصيانة المتنقلة التي يأتي إليك عبرها الفنيون بأي مكان لإصلاح السيارة أو استبدالها بالكامل.
يذكر بأن الوفاق لتأجير السيارات تتوسع في مجال تأجير السيارات منذ 20 عاماً، ولديها فروع منتشرة بأنحاء الوطن العربي وحول العالم بفضل شراكتها مع يوروبكار.
هذا وتأتي مبادرة الوفاق لتأجير السيارات تشجيعاً على الامتناع عن التدخين داخل السيارة كونك غالباً ما ستؤجرها لكي تتنقل فيها داخل او خارج المدينة مع أسرتك التي ستتضرر بسبب السجائر خاصة لو كان بينهم أطفال.
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:
قوقل بلاي – آبل ستور
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق لتأجير السيارات يبدأ تطبيق حظر التدخين على السيارات الجديدة في أسطوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.