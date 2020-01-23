“بالفيديو”: طفل عمره 6 سنوات يقود مرسيدس جي كلاس!

الخليج ٣٦٥ نت – تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة تدل على التهور، وهي تعليم الآباء لأبنائهم الصغار دون سن العاشرة القيادة، وهذا الاستهتار من الآباء قد يعرض حياة أبنائهم أو حياة المارة والسائقين الآخرين للخطر.



وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه طفل عمره 6 سنوات يقود سيارة أبويه، والعجيب أن الذين صوروا هذا الفعل المتهور هم والديه أنفسهم، دون أن يهتموا بخطورة ما يجري أو بعواقبه.

ويظهر من خلال الفيديو توجه أحد الأطفال نحو سيارة مرسيدس جي كلاس وقام بقيادتها بمفردة بسرعة كبيرة، في طريق تحيط به الأشجار من الجانبين، في مدينة ألماتا عاصمة كازاخستان.

ونشر الوالدين مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي فرحين بقيادة طفلهم للسيارة، وهو ما استدعى السلطات إلى استجوابهم، وقاموا بتغريمهم مبلغ وقدره 333 دولار (1,250 ريال) وحسب.



وصرح المتحدث باسم الشرطة في كازاخستان، قائلاً:”إنه حتى لو كان الطفل يقود السيارة على نطاق صغير، فلا يمكن تجاهل المخاطر المحتملة”، وأضاف: “أن الوالد كان يجب أن يكون على علم بذلك، مؤكدا أن الأخير أقر بخطئه وتعهد بعدم تكرار الفعل مرة أخرى”.