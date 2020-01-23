5 خرافات عن وسائل تنظيف السيارة .. احذر منها

الخليج ٣٦٥ نت – يحرص الكثير من قائدي السيارات على العناية بسياراتهم بشكل مبالغ فيه مما يجلب الضرر لها، حيث يقومون بغسل سياراتهم بأنفسهم يومياً مستخدمين أدوات وسوائل تجلب الضرر لأجزائها.



ويرجع ذلك لاتباعهم بعض النصائح والخرافات المضرة حول تنظيف السيارات، والمنتشرة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعية، لذا سوف نعرض لكم عدد من هذه النصائح والخرافات حول تنظيف السيارة، ونظهر مدى صحتها.



1- الخرافة: إمكانية استخدام سائل تنظيف الصحون في غسل السيارة

الحقيقة: سائل تنظيف الصحون يحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في فقدان لمعان طلاء السيارة وإزالته.

2- الخرافة: لمعان السيارة يدل على عدم حاجتها للتنظيف والغسلز

الحقيقة: تنتشر أحياناً بعض الأتربة والأوساخ الصغيرة بطلاء السيارة، وهو ما يتطلب تنظيفه من وقت إلى آخر.

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3- الخرافة: استخدام الملابس القديمة في مسح السيارة.

الحقيقة: تحتوي الملابس القديمة غالباً على أقمشة وألياف خشنة تجلب الضرر لطلاء السيارة، وينصح باستخدام مناشف ناعمة خاصة لتنظيف السيارة.

4- الخرافة: تشميع السيارة يدوم لمدة عام.

الحقيقة: تمتد صلاحية تغليف وتشميع السيارة وفقاً للمناخ والبيئة المحيطة بالسيارة، سواء كانت صحراوية أو جافة، كما يختلف تأثير مدة التلميع من سيارة لأخرى.

5- الخرافة: التلميع والتشميع يحمي السيارة من الأتربة.

الحقيقة: يجب تنظيف السيارة من وقت لآخر لمنع التصاق بعض الأتربة الدقيقة بالتغليف الشمعي.