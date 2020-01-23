ساعة بوجاتي بتصميم فريد بسعر سيارة رولزرويس!

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق كثير من الأشخاص حول العالم الفخامة والتميز في جميع ممتلكاتهم، لكن لو كان لك حق الاختيار بين امتلاك سيارة رولز رويس أو ساعة بوجاتي! فماذا ستختار؟ بالطبع ستختار السيارة الإنجليزية العريقة.



لكن لو علمت أن هذه الساعة “بوجاتي 390” لم يرتد اثنان مثلها، فربما عليك اقتناص إحدى النسخ الخاصة منها والتي تأتي بقيمة 300 ألف دولار (1.125 مليون ريال) أي ما يقرب من ثمن سيارة رولز رويس جديدة.



وتشتهر الشركة الفرنسية بفخامة سياراتها وقدراتها الخارقة، لذا عندما قررت اقتحام عالم الاكسسوارات الرجالي، فإنها قدمت ساعة فاخرة ذات مواصفات خاصة وفقاً للعميل مستوحاة من السيارة الخارقة بوجاتي شيرون.



لذا فإن هذه الساعة فريدة من نوعها وتمتلك تصميم مميز للغاية، وتأتي بوزن خفيف، حيث من يضعها على معصمه لن يشعر بوزنها على الإطلاق، أي سيتحكم بالمقود بسهولة ويشعر بلذة القيادة.



كما تتميز هذه الساعة الفاخرة بمنح مرتديها القدرة على قراءة الوقت من جميع الزوايا، ما يعني أنك لن تضطر لإضاعة التركيز عن الطريق لتتحقق من الوقت، مما يجعلها الساعة المثالية للقيادة.