“بالفيديو” دودج فايبر بقوة 1400 حصان تتخطى سرعة 400 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت دودج فايبر موديل 2006 أعلى سرعة في تاريخ الموديل بوصولها إلى 405 كم\س، مع العلم أن السيارة قانونية للطرق.

بالطبع السيارة ليست قياسية من المصنع، حيث تم إجراء تعديلات على محرك V10 لرفع القوة إلى 1400 حصان بالاستعانة بشاحنين توربو، مع تزويد السوبركار بمظلة خلفية “باراشوت” للمساعدة في كبحها.

وقد تم تسجيل السرعة القصوى بشكل رسمي ومن المتوقع أن نراها في موسوعة جينيس كسيارة فايبر الأسرع في التاريخ، إلا في حالة ظهور فايبر أخرى معدلة مختبئة في مكان ما.