مرسيدس C-Class تظهر أثناء اختبارها بتصميم يشبه S-Class

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس على تطوير الجيل الجديد لـ C-Class والمتوقع تدشينه لاحقا هذا العام بعد مرور ستة أعوام على الموديل الحالي، وقد ظهرت السيارة أثناء اختبارها في صور تجسسية جديدة بتمويهات خفيفة تحاول إخفاء التصميم الأنيق المستوحى من E-Class وS-Class الأكبر حجما.

وتشمل تحديثات التصميم مصابيح وشبك أمامي ومصدات جديدة، بينما في الداخل حصلت السيارة على لوحة قيادة مختلفة ونظام معلومات ترفيهية جديد ومقود مختلف مع أفخم الجلود وإضاءة محيطية هادئة.

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وستحصل السيارة على خيار هجين بالقابس بجانب النسخ البترولية والديزل، بالإضافة إلى نسخ AMG الأعلى أداء، والتي ستتأخر إلى 2022، وقد تحصل على محرك توربو 2.0 لتر هجين بقوة تتعدى 500 حصان,

من المتوقع تدشين نسخة السيدان أولا متبوعة بالواجن هذا العام، مع تأخر الكوبيه والكشف ونسخة التضاريس الوعرة للعام القادم.