- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس على تطوير الجيل الجديد لـ C-Class والمتوقع تدشينه لاحقا هذا العام بعد مرور ستة أعوام على الموديل الحالي، وقد ظهرت السيارة أثناء اختبارها في صور تجسسية جديدة بتمويهات خفيفة تحاول إخفاء التصميم الأنيق المستوحى من E-Class وS-Class الأكبر حجما.
وتشمل تحديثات التصميم مصابيح وشبك أمامي ومصدات جديدة، بينما في الداخل حصلت السيارة على لوحة قيادة مختلفة ونظام معلومات ترفيهية جديد ومقود مختلف مع أفخم الجلود وإضاءة محيطية هادئة.
وستحصل السيارة على خيار هجين بالقابس بجانب النسخ البترولية والديزل، بالإضافة إلى نسخ AMG الأعلى أداء، والتي ستتأخر إلى 2022، وقد تحصل على محرك توربو 2.0 لتر هجين بقوة تتعدى 500 حصان,
من المتوقع تدشين نسخة السيدان أولا متبوعة بالواجن هذا العام، مع تأخر الكوبيه والكشف ونسخة التضاريس الوعرة للعام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس C-Class تظهر أثناء اختبارها بتصميم يشبه S-Class لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.