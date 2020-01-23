بي ام دبليو تريد تطوير سيارة تنافس بورش 911

الخليج ٣٦٥ نت – صرح ادريان فون هويدونك، رئيس تصميم بي ام دبليو، أنه يرغب في موديل فئة سادسة جديد لمنافسة بورش 911، مشيرا إلى أنها “فكرة جيدة، ربما علينا العمل على ذلك!”.

هذا التصريح ليس تأكيدا بأي شكل بالطبع على تطوير بي ام دبليو لموديل منافس لـ 911، ونرى هنا صور توقعية من الفنان Weiran Li للشكل المحتمل لسيارة كهذه.

بي ام دبليو قررت وقف إنتاج الفئة السادسة لصالح التركيز على الفئة الثامنة الجديدة، ولكن حتى الآن لم تقم بي ام دبليو بتطوير منافس حقيقي مباشر لـ 911، وبناء على تصريحات فون هويدونك الأخيرة، لا توجد خطط جادة حتى الآن.

والسؤال هنا ما هي احتمالات تطوير بي ام دبليو لسيارة رياضية كهذه؟، خاصة مع انتقال تركيز الشركة للمولدات الكهربائية وسيارات SUV الرائجة، وسيكون من الصعب إقناع تنفيذيي بي ام دبليو بضخ استثمارات كبيرة في تصميم وتطوير وبناء سيارة رياضية جديدة بهامش ربحي مشكوك فيه.