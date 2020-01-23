تويوتا وهوندا تستدعيان 5.8 مليون سيارة بسبب الوسائد الهوائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا عن استدعاء 3.4 مليون سيارة لمشكلة في الوسائد الهوائية، والتي لا يتم تفعيلها بعد الاصطدام في بعض السيارات المتأثرة، ويشمل الاستدعاء سيارات كورولا 2011-2019، وافالون 2012-2018، وماتريكس 2011-2013.

وقد حددت تويوتا المشكلة بعطل في وحدة التحكم الالكتروني أثناء الحوادث، والذي قد يفشل في الحماية من “الضجيج الكهربائي”، ما يعني فشل الوسائد الهوائية في الانطلاق أو انطلاقها بشكل جزئي فقط.

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كما أعلنت هوندا أيضا استدعاء 2.4 مليون سيارة لمشكلة أيضا في الوسائد الهوائية، هذه المرة متعلقة بشركة تاكاتا، ويشمل الاستدعاء سيارات قديمة مثل اكيورا 1997-1998، واكورد 1998-2000، وسيفيك 1996-2000، وCR-V موديل 1997-2001، واوديسي 1998-2001.

هذه السيارات قد تكون متأثرة بنفس مشاكل وسائد تاكاتا الأخرى التي أدت لاستدعاء ملايين السيارات على مدار الأعوام الماضية، لمخاطر انفجارها في وجه السائق والركاب بسبب امتصاصها للهواء والرطوبة، وقد تؤدي لنشر قطع حادة في المقصورة مع تسببها في إصابات حادة أو حتى الموت.