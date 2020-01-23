اوروس كوميندانت هي SUV روسية فاخرة تريد منافسة كولينان

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الخليج ٣٦٥ نت – لقد عرفنا منذ مدة أن شركة صناعة السيارات الفاخرة الروسية أوروس موتورز لديها خطط أكبر من مجرد بناء سيارة سينات S600 السيدان وسينات L700 ليموزين، حيث تهدف الشركة للكشف عن تشكيلة كاملة من السيارات الفاخرة تتضمن SUV فاخرة تسمى كوميندانت، والتي تم رؤيتها بتمويهات كثيفة أثناء اختبارها لأول مرة في شمال السويد.
كما ترون في الصور، فإن التمويهات رقيقة للغاية، ما يسمح لنا بتحديد العديد من عناصر التصميم الرئيسية، وأهمها الشبك الأمامي الشبيه لسبك رولز رويس، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الفاخرة، ولكن المؤكد أنه من الصعب للغاية عدم التفكير في كولينان عند رؤية كوميندانت من الأمام.
وعلى عكي طراز رولز رويس الـ SUV، يتميز طراز اوروس بأبواب تقليدية، في حين أن الواجهة الخلفية تتميز بمصابيح خلفية مؤقتة، ولكننا نعتقد أننا لا نحتاج إلى الكثير من الخيال لنخمن شكل المصابيح الخلفية الإنتاجية.
بالدخول إلى المقصورة، لاحظنا أن لوحة القيادة متطابقة مع سيارة سينات السيدان، ولكن لا ينبغي لهذا الأمر أن يكون مفاجئاً، وفي الختام، ستستمد السيارة الفاخرة قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 590 حصان و880 نيوتن.متر من عزم الدوران والذي يُستخدم في سينات أيضاً، ويُتوقع أن يتم الكشف عنها في 2021، وأن تبدأ المبيعات في 2022.
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