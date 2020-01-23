بوجاتي ستُنهي إنتاج شيرون في عام 2021.. فما البديل؟

الخليج ٣٦٥ نت – يصادف هذا العام الذكرى الخامسة لإنتاج بوجاتي شيرون الذي بدأ في 2016، والآن لا يزال هناك أقل من 100 نسخة من بين 500 نسخة مخطط إنتاجها للسيارة الخارقة.

تقول شركة صناعة السيارات أنها ستكمل إنتاج الـ 500 نسخة المحددة من شيرون والتي لا تشمل الإصدارات الخاصة الأخرى مثل ديفو وCentodieci، بحلول 2021 وفقاً للرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان.

الجدير بالذكر أن بوجاتي لديها بعض المفاجآت لنا في هذا العام، لكن رئيس الشركة لم يكن على استعداد بعد للإفصاح عن أي من تفاصيل هذه المفاجئات حتى الآن.

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صورة الإس يو في تخيلية بالفوتوشوب**

يذكر أن بوجاتي كانت تفكر منذ سنوات في إطلاق منتج ثانٍ، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجموعة فولكس فاجن، وستكون بالتأكيد سيارة SUV كهربائية تساعد الشركة على الدخول في حقبة جديدة، ولكن مشاركة المنصة ليست ضمن خططها.